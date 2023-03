Infortunio gravissimo, stagione finita: per la Juventus è notte fonda

Calciomercato Juventus, il grave infortunio obbliga la squadra a guardarsi intorno e c’è un obiettivo concreto.

In casa Atletico si guarda già ad un obiettivo comune con i bianconeri. Proprio il colchoneros stanno sondando un operazione di ripiego visto il grave infortunio del loro laterale.

Nella lista desideri dell’Atletico Madrid, infatti, c’è un obiettivo in collisione proprio con la Juventus. Si tratta d un giocatore che fa, letteralmente, gola a tutti i grandi club d’Europa ma che adesso potrebbe essere l’obiettivo numero uno della squadra di Simeone. Certamente, visto l’infortunio di Reinildo fuori per otto mesi, il ripiego è chiaramente d’eccellenza.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid vuole Grimaldo

Come confermano i colleghi esteri di ‘AS’, la squadra di Madrid ha un obiettivo concreto per salvaguardare l’infortunio del proprio giocatore e regalare a Simeone un’alternativa decisamente di qualità. Grimaldo è un giocatore molto interessante per il mercato, in quanto è un terzino sinistro dotato di grandi doti tecniche e fisiche, che gli consentono di spingersi spesso in avanti e di creare pericoli per la difesa avversaria. Il giocatore spagnolo ha una grande esperienza in Liga, avendo giocato per il Barcellona B e il Valencia, prima di trasferirsi al Benfica nel 2016.

L’Atletico Madrid ha subito un duro colpo con l’infortunio di Reinildo, che sarà costretto a stare fuori otto mesi. Per questo motivo, i dirigenti dell’Atletico Madrid avrebbero deciso di cercare un sostituto d’eccellenza, e Grimaldo sembra essere la scelta ideale. Il giocatore spagnolo sarebbe molto contento di tornare a giocare in Liga, dopo cinque stagioni passate al Benfica, dove ha collezionato 182 presenze e 21 assist. Inoltre, l’Atletico Madrid sarebbe disposto a fare un’offerta importante per il terzino, in quanto Grimaldo è considerato uno dei migliori terzini sinistri del panorama calcistico europeo. Con queste premesse la possibilità di vederlo alla Juventus è sempre più vana.