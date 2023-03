Il bomber ha detto sì alla Juventus: il nuovo accordo è realtà

Calciomercato Juventus, volontà chiara che adesso non lascia dubbi sull’intenzione del bomber: i dettagli dell’operazione.

La Juventus dovrà fare il punto sugli attaccanti del futuro. Con il possibile addio di Vlahovic, qualora arrivasse un’offerta importante i bianconeri la valuterebbero, c’è anche da ‘sistemare’ gli altri attaccanti. Kean sembra destinato a rimanere e su questo lo sappiamo ma cosa sarà di Milik?

Arek Milik, l’attaccante polacco del Marsiglia attualmente infortunato alla coscia, sembra intenzionato a restare a lungo alla Juventus. Come riporta il quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, il bomber avrebbe le idee molto chiare.

Riscatto anche senza Europa: Milik ha le idee chiare

L’ex Napoli e Marsiglia avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera di essere riscattato anche senza la qualificazione alle coppe europee. Attualmente la Juventus ha l’opzione per riscattare il giocatore dal Marsiglia per sette milioni di euro più due di bonus. Tuttavia, la qualificazione alle coppe europee potrebbe essere un ostacolo per il club italiano, che al momento si trova in una posizione di classifica piuttosto delicata.

Milik sembra aver già preso una decisione sul suo futuro. Secondo ‘Tuttosport’, l’attaccante polacco sarebbe molto soddisfatto della sua esperienza alla Juventus e desidererebbe rimanere a Torino a lungo termine. Non è ancora chiaro se la Juventus intenda effettivamente riscattare Milik, ma la volontà del giocatore potrebbe influenzare la scelta della dirigenza bianconera. Certamente il contributo del polacco ha già dato modo di “risolvere” alcune situazioni con gol importanti e la sua voglia di Juventus è un buon segnale per continuare con lui ancora per tanto tempo.