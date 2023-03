Juventus-Friburgo, doppio forfait per Allegri: l’indizio dalla rifinitura

Domani due assenti di lusso per Allegri che adesso lancia già l’indizio dalla rifinitura di stamane: i dettagli.

Domani si giocherà una sfida cruciale per il cammino europeo: l’andata degli ottavi di Europa League contro il Friburgo.

Ad attendere i tedeschi del Friburgo, Allegri sfrutterà la migliore formazione possibile, tenendo presente che ci saranno, però, un paio di esclusione. Nella rifinitura di stamane si conferma l’assenza dei due giocatori della Juventus.

Juventus-Friburgo: assenza di Alex Sandro e Iling

🎥 #Juventus – Torello per il gruppo di #Allegri, mentre #AlexSandro prosegue nel lavoro personalizzato. Oltre a Milik e Kaio Jorge, non è in campo Iling-Junior #EuropaLeague 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ZWf6Vec2S5 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 8, 2023

Nella sfida di domani saranno assenti Alex Sandro, che come confermato da ‘Giorgio Musso’ su Twitter, sta svolgendo – ancora – il lavoro personalizzato e non ci sarà tra le fila dei bianconeri e Iling-Junior che non è presente in campo.

Ad aggiungersi alla lista degli indisponibili ci sono anche Kaio Jorge e Milik che è ancora in ripresa ma non sarà – ancora – disponibile. Uno schieramento tattico che poco a poco riacquista le sue pedine fondamentali. Domani una sfida essenziale per proseguire nel cammino europeo e tentare l’ormai dichiarato titolo, certamente, viste le squadre presenti, non sarà semplice ma i bianconeri hanno tutte le carte dalla loro per vincere e sognare in grande. Non ci resta che attendere il verdetto definitivo sul campo.