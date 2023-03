Calciomercato Juventus, notte fonda Vlahovic: lo ‘scambiano’ all’intervallo

Calciomercato Juventus, Vlahovic ha giocato un primo tempo molto al di sotto delle aspettative. E i tifosi lo “scambiano” all’intervallo.

La Juventus ha giocato un buon primo tempo contro il Friburgo. Su buoni ritmi e anche con buone geometrie. Ma è 0-0 e non tutti hanno reso come ci si aspettava, soprattutto alcuni uomini che erano e sono sotto la lente d’ingrandimento per un atteggiamento che non sembra il massimo e perché non riescono in questo momento ad essere decisivi.

Uno senza dubbio è Dusan Vlahovic: l’attaccante della Juventus sta vivendo un periodo di appannamento. E nemmeno nell’uno contro uno, a campo aperto, è riuscito ad essere decisivo. Il pubblico dello Stadium, poi, in questo momento, non gli perdona nulla. E si è beccato anche qualche fischio. Anche sui social il serbo è sulla “bocca di tutti” e qualcuno, addirittura, scrive che gli preferisce Kean. Bene, qui forse si esagera, soprattutto dopo quello che ha fatto l’attaccante italiano contro la Roma, che s’è fatto buttare fuori dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.

Calciomercato Juventus, tutti contro Vlahovic

Come detto soprattutto sui social si sono fatti sentire i tifosi della Juventus. Che hanno attaccato Vlahovic chiedendo di “svegliarsi”. Sì, Dusan ha fatto male, non riuscendo nemmeno ad appoggiarsi ai compagni quando ha avuto il pallone con le spalle verso la porta.

E la pazienza inizia a finire. La pazienza inizia ad essere poca soprattutto perché da uno come lui ci si aspetta sempre la giocata, quella importante, quella decisiva, che manca ormai da un po’ di tempo soprattutto in serate come questa. Vedremo se Allegri, comunque, tra primo e secondo tempo prenderà dei provvedimenti anche se un cambio, forzato, la Juve lo ha già dovuto fare visto che s’è fatto male Alex Sandro. Al suo posto Bonucci.

Mamma mia preferisco kean che vlahovic giuro! #JuventusFriburgo — marianna (@mariann08950736) March 9, 2023