Il doppio ex spaventa la Juventus: addio gratis, annuncio UFFICIALE

Il difensore francese Evan Ndicka potrebbe lasciare l’Eintracht Francoforte a parametro zero nella prossima finestra di mercato, con il Marsiglia che sembra essere la destinazione più probabile per il giocatore. Tuttavia, la Juventus continua a monitorare la situazione del giocatore, ma sembra che gli ex Juventini, Igor Tudor e Pablo Longoria, attuali dirigenti del Marsiglia, abbiano le carte in regola per portare il giocatore in Ligue 1.

Ndicka al Marsiglia: Tudor lo vuole

Ndicka è un giovane difensore centrale francese classe ’99, che ha fatto il suo debutto professionale con l’Eintracht Francoforte nella stagione 2018/2019. Nelle ultime due stagioni, Ndicka si è imposto come uno dei difensori centrali più promettenti della Bundesliga e ha attirato l’attenzione di molti club europei, tra cui la Juventus. Tuttavia, il Marsiglia sembra essere in vantaggio nella corsa, grazie alla presenza di Tudor e Longoria nella dirigenza del club francese. Tudor, ex difensore della Juventus, è attualmente l’allenatore del Marsiglia, mentre Longoria, ex direttore sportivo della Juventus, è stato recentemente nominato direttore generale del club francese.

L’interesse della Juventus per Ndicka è noto da tempo, ma sembra che gli ex Juventus al Marsiglia possano avere la meglio nella corsa per il giocatore. Tuttavia, la Vecchia Signora non si arrende e potrebbe ancora fare un tentativo per portare il giocatore in Italia, soprattutto se non riuscirà a trovare un accordo per altri difensori centrali sul mercato. Ndicka sarebbe un’aggiunta preziosa per qualsiasi squadra, grazie alle sue doti fisiche, alla capacità di giocare in più ruoli difensivi e alla sua giovane età. In ogni caso, la prossima finestra di mercato sarà cruciale per la carriera di Ndicka, che dovrà decidere se continuare a giocare in Bundesliga o se accettare una nuova sfida in Ligue 1 o in Serie A.