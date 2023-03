Tolti i 15 punti di penalizzazione alla Juventus: “Molto facile che non li sconti”

I quindici punti stano pesando sull’attuale situazione dei bianconeri, ma quante possibilità ci sono che vengano tolti? Parla l’avvocato.

Attualmente i bianconeri sono ancora in forse sulla questione relativa alla penalizzazione dei quindici punti. Secondo, infatti, la ricostruzione dell’avvocato Afeltra, che ha parlato in esclusiva a ‘Radio Radio’, ci sono almeno sei motivi validi per i quali, questa sentenza, potrebbe essere annullata, con o senza rinvio.

Così ha parlato l’avvocato Afeltra a ‘Radio Radio’: “Se il collegio di garanzia considera che non c’è un motivo per cui i punti sono 15 anziché 50 punti o un solo punto. quindi rimanda gli atti alla corte di appello federale, ma a quel punto non ci sono i tempi per fare altri due gradi di giudizio: quello di rinvio e il collegio di garanzia entro il 4 giugno, data in cui viene promulagata la classifica finale del campionato e quindi la sanzione può non essere più afflittiva. ecco perché è importante pensare che sarà molto facile che la Juventus i 15 punti quest’anno non li sconti“.

Secondo, infatti, l’attenta analisi dell’avvocato: “Non ci sarebbero i tempi materiali per rifare i due gradi di giudizio entro fine campionato“.

Pertanto, conclude proprio Afeltra, “La Juventus potrebbe non avere punti penalizzazione in questa stagione, semmai alla prossima”.