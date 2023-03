Calciomercato Juventus, obiettivo rinnovo solo ad una condizione: lo scenario

Calciomercato Juventus, l’obiettivo rimane sempre quello ma bisognerà scendere necessariamente ad un compromesso: i dettagli.

La Juventus ha un obiettivo preciso, rinnovare il giocatore che in questo momento sta dando più certezze: Adrien Rabiot.

Rabiot non è solo fondamentale nel suo ruolo ma anche in fase realizzativa. Molti dei gol importanti di questa stagione arrivano proprio grazie alle giocate del francese, ormai, indiscutibile per Allegri. Il titolare alla quale il mister non vuole fare a meno, mai. L’obiettivo è quindi, se possibile, quello di continuare con lui, a lungo ma Rabiot andrà in scadenza proprio a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Rabiot rinnova se viene “tagliato” Pogba

Come scrivono, infatti, da ‘Calciomercato.it’, uno scenario concreto per il rinnovo del francese potrebbe prevedere un tagliato netto in mediana. La situazione Pogba, nuovamente infortunato e quindi di nuovo fuori per lungo tempo, fa pensare seriamente alla drastica conclusione. Un taglio netto del suo stipendio e quindi l’addio a fine stagione con il connazionale arrivato a parametro zero dal Manchester United ma che in questa stagione ha giocato giusto 35 minuti.

Una situazione che farebbe risparmiare ai bianconeri diversi milioni che ammontati, anche, al non riscatto di Paredes, sarebbero 15. Certamente, così, la Juventus potrebbe proporre un corposo rinnovo di contratto a Rabiot che in questo momento, innegabilmente, è attratto dalle sirene inglesi che lo voglio proprio come protagonista anche in Premier League. Un difficile quasi impossibile tentativo quello del rinnovo che andrà fatto. La Juventus ancora ci spera e il giocatore stesso ha parlato di una scelta decisionale che arriverà esclusivamente a fine stagione, laddove ci sarà tutto il tempo opportuno per fare i dovuti ragionamenti.