Due big fuori, 2 in forse ed altrettanti recuperati: Friburgo-Juventus, Allegri fa la conta

Juventus, ecco un report sugli infortunati: in settimana prima il Friburgo e poi l’Inter a San Siro. Due trasferte durissime

Parliamoci chiaro: quella nella quale è entrata la Juventus è un bella settimana. Per cuori forti, ovviamente, ma bella. Sì, perché giovedì c’è il ritorno della gara di Europa League contro il Friburgo in terra tedesca e domenica sera a San Siro c’è la sfida all’Inter nel derby d’Italia. Insomma, partite importanti che possono anche indirizzare la stagione.

E sappiamo benissimo che i tifosi della Juventus vivono per momenti come questi. Così come tutti i tifosi. Perché c’è quell’adrenalina che ti fa avvicinare al match non facendoti pensare ad altro. Anche se Allegri, onestamente, di altri pensieri in testa ne ha soprattutto per quanto riguarda gli infortuni. Sarano giorni caldi dentro la Continassa non solo per quelle che sono le temperature che in maniera improvvisa si sono alzate facendoci vivere una primavera anticipata. Ma anche per quello che sarà il monitoraggio continuo dei giocatori bianconeri.

Juventus, Allegri fa la conta

Partiamo dall’uomo che sicuramente, giovedì sera, ci sarà: Angel Di Maria non ha grossi problemi e ieri è stato a riposo solamente perché ci sono questi due match decisivi. Il recupero di Chiesa invece è difficile ma non impossibile dopo che gli esami strumentali non hanno evidenziato problemi.

Pogba, invece, così come vi abbiamo raccontato prima, tornerà solamente dopo la sosta, con la Juve che poi sul francese farà ovviamente delle valutazioni. Bonucci ha preso un colpo al perone sinistro su un contrasto ieri sera e verrà valutato nelle prossime ore. Mentre Bremer ha un fastidio al tendine rotuleo ma non preoccupa più di tanto lo staff della Juventus. Infine Milik: difficile anche per lui. La sensazione è che ci sarà dopo lo stop per le nazionali.