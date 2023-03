Infortuni UFFICIALI Juventus, tifosi stufi: “Non ho la testa”

Juventus, tifosi stufi. L’ennesimo loro infortunio non piace ai supporter della Vecchia Signora: cosa sta succedendo.

In casa bianconera l’infermeria si “riempie” di nuovo. Ieri l’avvertimento e oggi il comunicato con tanto di esame strumentale svolta che ne quantifica il ritorno ufficiale.

Allegri perderà Bonucci che verrà monitorato giorno per giorno ma non ci sarà quasi sicuramente nella gara di ritorno contro il Friburgo. Mentre Paul Pogba, anche lui – di nuovo – fuori per un problema muscolare, non ci sarà per altri venti giorni. Soprattutto sul francese gli animi dei tifosi si sono scaldati e sui social si è già aperto il caso.

I tifosi si interrogano sul loro futuro: “Che cosa fare con loro?”

L’interrogativo, ora, diventa spontaneo, cosa fare con loro? Certamente, dalla ricostruzione, Pogba, esempio, non ha praticamente mai giocato se non qualche istante con il Torino a partita iniziata ma il minutaggio è poco anche per Bonucci.

E allora la domanda dei tifosi diventa spontanea, ha senso continuare con loro? Sicuramente interrogativo che più di prima attanaglia tifosi ma anche la dirigenza che nella prossima stagione dovrà capire se avrà ancora senso tenere un giocatore dallo stipendio così importante che, però, non gioca quasi mai. Idem Bonucci, quest’anno lo stato di forma del capitano non è dei migliori e gran parte della stagione è stato fuori. La Juventus, dunque, dovrà fare i suoi dovuti calcoli e valutare quale migliore opzione adattare ai due profili in questione. Certamente non sono periodi semplici per i due giocatori che sono alle prese con situazioni certamente sfavorevoli dal punto di vista fisico.