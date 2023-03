Calciomercato Juventus, Di Maria è solo il primo: ecco la tripla firma

Calciomercato Juventus, non uno, non due ma tre obiettivi da consolidare per la prossima stagione: i dettagli.

La Juventus ha messo in agenda ben tre obiettivi da consolidare per la prossima stagione. Il primo già per vitale importanza continua ad essere l’esterno argentino Angel Di Maria.

Proprio la Vecchia Signora lo vuole consolidare. Firmando un accordo per il prolungamento del contratto di almeno un altro anno vista l’importanza, ormai, dichiarata del fuoriclasse numero 22 bianconero. Ma Di Maria è solo uno dei tre obiettivi. Infatti, oltre all’esterno, l’altro obiettivo è, sempre, il centrocampo. La mediana va rinforzata con almeno due acquisti mirati.

Non solo Di Maria, obiettivo Frattesi e Hjulmand

Il primo nome in agenda bianconera continua ad essere quello del centrocampista italiano del Sassuolo, Frattesi. L’ex giallorosso è il profilo che andrebbe più in concomitanza con gli obiettivi prefissati e che si adatterebbe perfettamente alle dinamiche di gioco di Massimiliano Allegri.

Frattesi non è infatti un nome nuovo in terra bianconera e a lui potrebbe aggiungersi anche l’inserimento di un’altra pedina per il centrocampo, cioè Hjulmand del Lecce altro profilo seguito a ruota che è, attualmente, uno dei nomi più caldi proprio in ottica bianconera. Staremo a vedere cosa succederà con il buon auspicio che tutte queste trattative possano andare a fine per il meglio. Certamente la Juventus ne uscirebbe rinforzata riuscisse a chiudere tutte queste operazioni. Non ci resta che attendere l’inizio della prossima sessione estiva.