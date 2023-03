Vlahovic lo ‘riporta’ in Serie A: la Juventus ha il suo nuovo bomber

Calciomercato Juventus, un possibile ritorno di fiamma in estate? C’è anche la rivale della Serie A interessata: i dettagli.

La Juventus potrebbe perdere uno dei suoi attaccanti più promettenti nella prossima estate, Dusan Vlahovic, il quale sta attirando l’attenzione di molte squadre europee, tra cui il Real Madrid e delle big della Premier League, oltre il Bayern Monaco.

In caso di cessione del giovane serbo, il club bianconero potrebbe essere costretto a trovare un valido sostituto, e una possibile opzione potrebbe essere il ritorno di fiamma per il bomber italiano Gianluca Scamacca, attualmente in forze al West Ham.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Scamacca: c’è anche l’Inter

Scamacca, classe 1999, ha dimostrato di avere grandi qualità sottoporta, segnando sette gol in 25 partite con la squadra inglese. Il giocatore è stato notato anche dall’Inter, che sembra essere molto interessata alle sue prestazioni e potrebbe valutare l’acquisto dell’attaccante nella prossima sessione di mercato.

Scamacca è un prodotto del vivaio del Sassuolo e ha già dimostrato di avere tutte le qualità per diventare un grande attaccante. È forte fisicamente, dotato di un buon senso del gol e capace di fare la differenza in campo grazie alla sua tecnica e alla sua abilità nel gioco aereo. Tuttavia, il giocatore ha ancora molto margine di miglioramento e potrebbe crescere ulteriormente se messo nelle giuste condizioni, la Juventus potrebbe rivalutarlo visto l’interesse mosso già in passato. L’opzione del suo acquisto potrebbe diventare concreta soprattutto se i bianconeri dovessero privarsi di Vlahovic, sempre più conteso tra le big d’Europa. Staremo a vedere cosa succederà. Appuntamento fissato per la prossima sessione di mercato estivo.