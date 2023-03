Big KO, diagnosi ufficiale: salta Inter-Juventus

Inter-Juventus, un altro big potrebbe saltare il cosiddetto derby d’Italia, le sue condizioni dopo la diagnosi.

Inter-Juventus, rischia di essere una sfida con diversi assenti per entrambe le parti. L’ultimo che si potrebbe aggiungere alla lista è nerazzurro.

Dopo le diagnosi ufficiali, per il difensore dell’Inter, Bastoni: si tratta di un problema ai flessori. Il giocatore verrà nuovamente valutato nel corso della prossima settimana.

Inter-Juventus, Bastoni a rischio: distrazione ai flessori della coscia sinistra

Come scrivono infatti, direttamente, sul portale ufficiale dell’Inter: “Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Inzaghi rischia quindi di perdere un big dei suoi per la gara più importante di questo mese, il cosiddetto derby d’Italia. Una sfida che inizierà a San Siro in campionato e proseguirà, poi, a Torino in Coppa Italia per un doppio incontro che si preavvisa da cardiopalma. Staremo a vedere come finiranno le due gare con Allegri e i ragazzi pronti a fare il massimo risultati anche se non sarà semplice visto l’avversario.