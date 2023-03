Affare con il City e firma Di Maria: la nuova Juve ha già preso forma

Calciomercato Juventus, ben tre obiettivi da perseguire per i bianconeri: uno arriva dal City. Andiamo a scoprire in dettaglio.

In casa bianconera si valuta una tripla operazione in entrata. Il primo obiettivo è infatti consolidare Di Maria, rinnovare il Fideo per un’altra stagione e convincerlo quindi a credere ancora nel progetto bianconero.

Dopo di che la squadra di Allegri proverà sempre la pista Frattesi, il giocatore del Sassuolo è ancora un obiettivo concreto che piace da diverso tempo è che adesso potrebbe, finalmente, arrivare per la gioia di Allegri. E poi ultimo, ma non di minore importanze, c’è l’ipotesi Laporte del Manchester City.

Laporte, Frattesi e Di Maria: tripla operazione bianconera

I bianconeri hanno quindi queste tre operazioni da conseguire, da subito. Come scrivono dal portale estero ‘relevo’, proprio la squadra bianconera nella prossima stagione potrebbe puntare tutto sul giocatore del Manchester City: Laporte, anche lui in uscita potrebbe diventare occasione ghiotta per Allegri e la Juventus.

Il Fideo, invece, ha dimostrato di essere un giocatore cruciale, uno dei più importanti in rosa. La Juventus vuole estendere il suo contratto per un’altra stagione e poi…migliorare il centrocampo, proprio in mediana il giocatore preferito rimane ancora Frattesi. Non ci resta che attendere l’inizio del mercato per capire se queste tre mosse andranno a buon fine. I presupposti, adesso, ci sono.