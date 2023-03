Doppia irruzione choc, l’Inter trema: a godere è solo la Juventus

Calciomercato Juventus, una reazione a a catena che libera, di fatto, il laterale in ottica bianconera. Andiamo a scoprire i dettagli.

Come si può leggere nell’indiscrezione rilanciata da ’90min’, Leeds e Wolverhampton potrebbero essere pronte a cercare di acquisire il difensore portoghese Raphael Guerreiro nella prossima finestra di mercato. Questa operazione libererebbe la strada per l’arrivo di Alejandro Grimaldo in ottica bianconera.

Secondo le ultime voci di mercato, sia Leeds che Wolverhampton sono interessate a Guerreiro, che è attualmente sotto contratto con il Borussia Dortmund fino al 2023. Tuttavia, l’Inter è anche interessata al giocatore, il che potrebbe creare una situazione competitiva per la sua firma ma, secondo l’indiscrezione, le inglesi sarebbero comunque in vantaggio.

Pista libera per Grimaldo: Juventus avvisata

Con questo intensificarsi di squadre interessate a Guerreiro, per Grimaldo sarebbe strada spianata per i bianconeri. Il laterale sinistro spagnolo è stato recentemente accostato alla Juventus, che potrebbe cercare di rinforzare la sua difesa in vista della prossima stagione.

Il laterale spagnolo potrebbe essere un’aggiunta importante alla squadra di Massimiliano Allegri. Grimaldo, che gioca attualmente per il Benfica, è stato a lungo seguito dai bianconeri, che potrebbero finalmente avere la possibilità di portarlo in Italia indisturbati.