Sorteggio Champions League, UFFICIALE: le avversarie di Inter, Milan e Napoli

Sorteggio Champions League, UFFICIALE le avversarie delle tre italiane ai quarti: tutti i dettagli delle prossime sfide.

Un orgoglio nazionale, tutte le squadre italiane, a parte la Lazio eliminata ieri in Conference League, si sono qualificate ai quarti di finale. Tre italiane in Champions, due in Europa League e una in conference. Di conseguenza, andiamo a scoprire quali saranno le sfidanti delle tre italiane in Champions League.

Inter, Milan e Napoli hanno appena scoperto quali saranno le sue prossime avversarie. C’era molta attesa per le italiane rimaste in Champions League. Quest’anno più degli altri va visto come una sorte d’orgoglio nazionale, infatti, l’Italia è la nazione con più squadre qualificate. Qui di seguito tutte le sfide dei quarti di finale di Champions League, italiane incluse.

Real Madrid – Chelsea

Inter – Benfica

Manchester City – Bayern Monaco

Milan – Napoli

Certamente, adesso, la competizione si fa nel vivo. Tutte partite importanti che avvicinano sempre di più la fase finale, quella della speranza di vincere un trofeo importante come la ‘Coppa dalle grandi orecchie’. Staremo a vedere quale tra queste squadre riuscirà a raggiungere la fine della competizione.