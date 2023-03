Inter-Juventus, Inzaghi la spara grossa: “Una mancanza di rispetto”

Inter-Juventus, Simone Inzaghi la spara grossa alla fine del match: “Una mancanza di rispetto”. Ecco le parole dell’allenatore dell’Inter

Anche Simone Inzaghi, ovviamente, tecnico dell’Inter, ha parlato nel post partita del derby d’Italia tra Inter e Juventus. L’allenatore dell’Inter, alla nona sconfitta in campionato però, non ha parlato della partita, ma il suo discorso, ai microfoni di Dazn, è stato incentrato solamente su quanto successo nell’occasione della rete di Kostic che ha deciso il match.

“C’è amarezza per una sconfitta arrivata in questo modo. Stasera è successa una cosa gravissima, abbiamo preso un gol inaccettabile. Non ci sono immagini ed è una mancanza di rispetto. Non c’è neanche da parlare che sia braccio, mi hanno detto che non ci sono immagini e io l’ho visto in venti modi diversi”

Poi, durante il post partita, ha preso la parola Marelli, che ha spiegato ad Inzaghi che non ci sono davvero immagini chiare per decidere sulla situazione in questione: “Io ascolto un professionista ma così non lo posso accettare e mi è difficile parlare della partita. Troppo grave quello che è successo. I ragazzi a fine primo tempo avevamo visto tutto e sono rimasti scossi. Partita viziata e che ci rallenta la classifica e che e ci fa fare un passo indietro nella corsa Champions”. Anche Allegri ha commentato a modo suo il fatto. Queste sono le parole del tecnico della Juventus.