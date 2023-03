Calciomercato Juventus, firma più vicina: Rabiot tende la mano

Calciomercato Juventus, indispensabile e fondamentale. Adesso si apre il nuovo scenario: tutti i dettagli sul caso Rabiot.

Certamente c’è da constatare come Rabiot, da possibile giocatore sul mercato ad inizio anno, adesso, sia il giocatore più importante della rosa o tra i più indispensabili. Questo lo sa Allegri e adesso c’è più ottimismo sul possibile rinnovo.

In scadenza a fine stagione, Rabiot ha un contratto fino a giugno 2023, il francese potrebbe trovare un nuovo principio d’accordo con la società bianconera per un prolungamento. La sua volontà adesso non è più così chiara come un tempo, laddove il giocatore aveva chiesto di provare l’avventura in Inghilterra. C’è indubbia volontà di rimanere e adesso il raggiungimento di certi obiettivi potrebbe facilitarne la permanenza.

Rabiot, rinnovo più vicino: la Champions League il “traguardo”

Nonostante i -15 punti, la Juventus sta rischiando, viste le ottime performance offerte ultimamente, ieri una vittoria schiacciante a San Siro contro l’Inter, di qualificarsi comunque in Champions League, nonostante, appunto, lo svantaggio di quei punti che alla fine potrebbero essere anche riottenuti.

In sostanza, una qualificazione in Champions League matematica potrebbe avvicinare ancora di più la possibile permanenza del centrocampista francese, ormai, sempre più indispensabile. Le sue giocate stanno diventando essenziali per Allegri che non vuole privarsene a nessun costo. Rabiot è il centro del progetto in mediana, un giocatore indispensabile che in caso di rinnovo diventerebbe anche un possibile veterano. Staremo quindi a vedere se la società troverà l’offerta giusta per il possibile rinnovo. Ora le speranze sono molto più di prima.