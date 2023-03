Juventus, Mancini spiega il motivo dell’assenza: “Non credo ci raggiungerà”

Il CT della nazionale spiega l’assenza del bianconero. Svelato in dettaglio il motivo per cui non sarà presente tra i convocati.

Il CT della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha dato spiegazioni sull’assenza di Federico Chiesa che, come sappiamo, non sarà convocato proprio con gli azzurri.

Come comunicato anche dallo stesso ‘Romeo Agresti’, molto vicino all’ambiente bianconero, la presenza di Federico Chiesa non sarà possibile. Il motivo è stato svelato direttamente dal tecnico azzurro.

Juventus, senti Mancini: “Chiesa è a Torino per un esame”

Ecco le parole in esclusiva proprio di Mancini, riportate direttamente da Romeo Agresti: “Oggi era a Torino a farsi un esame, non credo ci raggiungerà qui”. Il motivo dell’assenza, quindi, è dovuto proprio al fatto dell’esame strumentale che sta svolgendo il numero 7 bianconero.

Ieri nel derby d’Italia contro l’Inter, l’esterno italiano non ha potuto continuare la partita per un problema che ha creato molto apprensione nello staff ma anche nel giocatore stesso. Mancini non l’ha convocato per questo motivo specifico e l’ha dichiarato. Ora aspettiamo l’esito degli esami per capire in dettaglio i tempi di recupero effettivi del talento della nazionale italiana e della Juventus. Fondamentale per entrambe le dimensioni.