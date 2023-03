L’infortunio non è serio: torna in campo per Juventus-Verona

Juventus-Verona, la sfida di campionato si avvicina e lui potrebbe essere già in campo nella partita cruciale di Serie A.

Ieri l’ennesima vittoria che avvicina i bianconeri verso le parti alte della classifica, nonostante i meno quindici punti, che in caso di restituzione vedrebbero i bianconeri secondi dietro il Napoli, attualmente, nonostante tutto, la Juventus si avvicina alla qualificazione Champions League.

Adesso i bianconeri vogliono continuare su questo ciclo vincente e dovranno rispondere affermativo anche nella sfida contro il Verona. Una squadra certamente da non sottovalutare che darà il massimo nella sfida di Torino. Per la squadra veneta potrebbe esserci un ritorno importante in rosa.

Juventus-Verona, Djuric pronto a tornare

Si è parlato a lungo della possibile assenza del giocatore chiave del Verona, infatti, dopo esser tornato titolare, Milan Djuric è uscito dolorante dal campo. L’attaccante ha sentito nuovamente dolore allo stesso ginocchio operato qualche settimana fa. Ma adesso l’interrogativo del tecnico è se lo avrà o meno a disposizione con la Juventus.

Come però viene confermato da ‘Tuttomercatoweb’, filtra grande ottimismo per il suo ritorno. Infatti, potrebbero neanche essere necessari degli esami strumentali. Le sue condizioni verranno valutate alla ripresa degli allenamenti e da lì si capirà meglio se il giocatore bosniaco sarà tra gli undici titolari contro la Juventus. In questo senso, la sosta arriva in soccorso e dà tempo all’attaccante per tornare nella condizione migliore e giocatore con un’avversaria di così alto prestigio come la squadra di Allegri, non ci resta che attendere.