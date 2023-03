Calciomercato Juventus, sfida totale all’Inter: ripicca lampo, servito il pokerissimo

Calciomercato Juventus, adesso la sfida sarà totale con i nerazzurri. Il giocatore che piace ai bianconeri sarà conteso in un derby d’Italia.

Non solo la Roma. Infatti, come si legge dal portale ‘Tuttomercatoweb’, potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby d’Italia sul mercato per un profilo comune.

Potrebbe aprirsi una vera e propria asta estiva per il calciatore danese classe 1999. Come comunicano nell’indiscrezione, oltre ai giallorossi, ci sono anche Brentford, Juventus, Fiorentina e Inter su Hjulmand.

Asta estiva per Hjulmand: piace alle big della Serie A

Il centrocampista del Lecce, di cui è capitano, sta facendo, letteralmente, impazzire tutte le big della Serie A per la prossima stagione. Il classe 1999 danese è già un predestinato e a contenderselo oltre alla già dichiarata squadra di Mourinho ci saranno anche Inter e Juventus ad aggiungersi alla lista.

Hjulmand gioca come centrocampista centrale e ha già dimostrato di avere buona tecnica individuale, che predilige il ruolo di vertice basso del reparto, in sostanza, ciò che potrebbe rinforzare, oggi, la Juventus di Allegri. Il giocatore è molto duttile e all’occorrenza può ricoprire il ruolo di mezzala. Dotato di notevole resistenza fisica, che gli consente di essere impiegato con grande costanza e percorrere molti chilometri per partita, vista anche la giovane età, dispone anche di buona tecnica, visione di gioco e doti da vero leader: cosa essenziale per ambire ad alti livelli nel campionato italiano. Adesso, a contenderselo, ci saranno le big che potrebbero scatenare una vera e propria asta estiva per lui.