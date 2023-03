Calciomercato Juventus, rescissione e addio: vola negli States

Calciomercato Juventus, alla fine della stagione potrebbe essere la rescissione contrattuale. Vola negli States. Ecco la situazione

Se per Rabiot si aprono degli spiragli importanti per il rinnovo, c’è un’altra situazione dentro la Juventus che potrebbe essere capovolta alla fine della stagione. E senza nemmeno fare troppa poesia, in questo caso non serve visto che quello che potrebbe succedere è davvero sotto gli occhi di tutti, è normale che si parli di Pogba.

Al momento non si può dire nemmeno che ha deluso il centrocampista francese, visto che per quanto ha giocato non si può prendere nulla in considerazione. Ma sicuramente, i continui infortuni, hanno fatto sì che la Juventus pensi davvero a quella che potrebbe essere una clamorosa rescissione contrattuale. E a svelare tutto questo, anzi a darne conferma, ci ha pensato il giornalista Luca Momblano, che ha parlato durante il programma Top Planet. Ecco quello che ha detto.

Calciomercato Juventus, Pogba vola negli Stati Uniti

“Se Pogba risolve con la Juve va negli Stati Uniti, ha delle offerte già in mano. Va spesso lì in vacanza e ci andrebbe volentieri anche per giocare. Però, mi piace sperare che la sua avventura alla Juventus possa ancora continuare”.

Il futuro quindi è tutto da decidere, con Pogba che potrebbe salutare la Juventus tre anni prima la naturale scadenza del suo contratto che è fissata al 30 giugno del 2026. Una situazione che non era immaginabile all’inizio della stagione, quando il francese dopo diversi anni è tornato a Torino. Ma le condizioni fisiche, e le continue ricadute, non fanno altro che mettere apprensione non solo la Juventus ma anche Massimiliano Allegri, che non sa quando lo potrà schierare e che sicuramente non vorrebbe avere in rosa un calciatore che non dà nessuna garanzia. I bianconeri quindi valutano la rescissione. Un addio assai anticipato.