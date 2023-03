Vlahovic ha deciso dove andare: lascia la Juventus, scelta stellare

Calciomercato Juventus, la prossima destinazione potrebbe essere dichiarata. Secondo l’indiscrezione adesso è possibile.

Secondo quanto riportato dal portale estero ‘El Nacional’, il Real Madrid starebbe valutando l’acquisto di un attaccante particolare da valutare come sostituto di Karim Benzema.

Dusan Vlahovic della Juventus come sostituto ideale di Karim Benzema. Come riportano dal sito ‘El Nacional’, attualmente, Vlahovic gioca come attaccante centrale per la Juventus e si è affermato come uno dei migliori giovani talenti nel calcio europeo, un motivo che non lascia indifferente la squadra di Ancelotti che adesso potrebbe avanzare un’offerta importante per l’estate.

Calciomercato Juventus, Vlahovic come sostituto di Benzema: pazza idea Real Madrid

Il giocatore serbo ha attirato l’attenzione di molti grandi club europei grazie alle sue prestazioni eccezionali e alla sua capacità di segnare gol importanti. Karim Benzema, attualmente attaccante centrale del Real Madrid, è uno dei migliori giocatori del club spagnolo e del mondo intero. Tuttavia, con l’età che avanza, il club sarebbe alla ricerca di un giovane attaccante in grado di sostituirlo a lungo termine. Dusan Vlahovic potrebbe essere il giocatore ideale per il Real Madrid. Il suo stile di gioco si adatta perfettamente al gioco offensivo della squadra, e la sua abilità nel segnare gol sarebbe un grande asset per il club spagnolo.

Il Real Madrid, sotto la guida del tecnico Carlo Ancelotti, sta cercando di ricostruire la squadra e continuare a vincere i trofei. L’acquisto di un giovane attaccante come Vlahovic sarebbe un passo importante nella giusta direzione per il club spagnolo. Tuttavia, resta da vedere se il club sarà in grado di mettere insieme un’offerta che la Juventus potrebbe accettare.