Da Zaniolo a Scamacca: bad boy alla Juventus, la “Vecchia Signora” si rifà il look

Calciomercato Juventus, adesso i bianconeri potrebbero ritornare su due vecchi pallini che ritornerebbero in Serie A.

In casa Juventus si pensa a dei vecchi pallini della dirigenza bianconera. Due giocatori italiani che per lungo tempo sono stati, anche, obiettivo delle big di Serie A.

Da Zaniolo a Scamacca. Due giocatori italiani che per un motivo o per un altro hanno lasciato le rispettiva squadre e non trovando, reale, fortuna altrove. Il primo è finito in modo burrascoso al Galatasaray mentre Scamacca ha provato l’esperienza Premier League arrivando in un anno non facile per il West Ham. Adesso, nella prossima estate, entrambi potrebbero avere una nuova occasione per riconfermarsi nel campionato che li ha resi celebri.

Da Zaniolo a Scamma: Juventus ritorna sui vecchi pallini per l’estate

Come infatti scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club bianconeri sarebbero ritornato sui propri passi di qualche anno fa e valuterebbe almeno due acquisti importanti a livello offensivo e di facile acquisizione. Certamente, i due giocatori italiani, ancora relativamente giovani, potrebbero essere, entrambi, i profili ideali per permettere l’upgrade a livello offensivo. Adesso la Juventus sfrutterebbe queste importanti chance soprattutto dovessero confermarsi alcuni cessioni d’eccellenza, come quella di Dusan Vlahovic. Non ci resta che attendere il possibile verdetto ma, sicuramente, i due profili potrebbero ritornare in auge in casa bianconera e a prezzi decisamente più favorevoli di un tempo.