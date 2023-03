Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: scambio con il Bayern

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Calciomercato.it”, potrebbe esserci la possibilità di uno scambio tra la Juventus e il Bayern Monaco nella prossima finestra di mercato.

Come si legge dall’indiscrezione, i profili coinvolti sarebbero Dusan Vlahovic e Serge Gnabry. Vlahovic, attualmente attaccante della Juventus, è stato a lungo seguito da diversi club ai vertici, fra cui, appunto, il Bayern Monaco che lo ha messo nel mirino per rafforzare il reparto offensivo. D’altra parte, i bianconeri, potrebbero valutare l’opzione Gnabry che è un giocatore che farebbe decisamente comodo ad Allegri.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio con il Bayern: Gnabry per Vlahovic

Gnabry è un talentuoso attaccante tedesco che gioca attualmente per il Bayern Monaco e potrebbe interessare proprio alla Juventus come rinforzo per la sua rosa. Lo scambio sembra essere una soluzione vantaggiosa per entrambe le squadre, poiché la Juventus avrebbe finalmente il tanto desiderato rinforzo per l’attacco, mentre il Bayern avrebbe un’opportunità di cedere un giocatore che non rientra più nei suoi piani a favore di un giovane talento come Vlahovic.

Tuttavia, bisogna considerare che si tratta ancora di una voce di corridoio e che nulla è ancora stato ufficializzato da nessuna delle due squadre. Inoltre, ci sono altre squadre che stanno seguendo Vlahovic, come il Tottenham e il Real Madrid, che potrebbe proprio vedere nel giovane serbo il cosiddetto sostituto del campionissimo Benzema. Resta da vedere se questo possibile scambio si concretizzerà nella prossima stagione, ma i tifosi della Juventus e del Bayern Monaco rimangono in attesa di ulteriori sviluppi.