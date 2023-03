L’ultimo gol di Osimhen alla Juventus: scacco da quasi 50 milioni

Calciomercato Juventus, adesso la squadra bianconera potrebbe avere una rivale in più: tutti i dettagli sull’operazione.

Un profilo su tutti sta convincendo l’ambiente bianconero. Il pupillo o il cosiddetto enfant prodige potrebbe arrivare ma…c’è già una folta concorrenza estera che adesso vedrebbe in prima linea proprio il Napoli di De Laurentis sempre più possibile, prossimo, campione d’Italia.

Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni in casa partenopea il “regalo” scudetto potrebbe essere un profilo in comune ai bianconeri, si tratta del giovane Hojlund. Come infatti viene riportato da ‘TuttoAtalanta’, adesso, il Napoli, nonostante l’interesse mostrato da tempo dalla Juventus, potrebbe essere la favorita nella corsa all’enfant prodige.

Napoli offre quasi 50 milioni per Hojlund: sarà il sostituto di Osimhen

Proprio come viene confermato dall’indiscrezione, il Napoli di Spalletti, si starebbe muovendo con largo anticipo per sostituire l’eventuale partenza di Osimhen che ha ancora moltissime squadre interessate dall’Inghilterra.

Infatti, in Premier League, Newcastle, Arsenal ed Everton sono a caccia di un attaccante e starebbero sondando proprio il talento del Napoli e l’uomo gol dell’ormai possibile scudetto partenopeo. L’Atalanta per il momento si concentra sul campionato e sulla possibilità di iscriverci ai piani alti della classifica. Una cosa è certa però, il gioiellino Hojlund sarà ‘saccheggiato’ sul mercato. C’è da sottolineare che per il momento non risulta nessuna offerta ufficiale ma è chiaro che, a fronte di un investimento simile, la base d’asta per un eventuale partenza sarà di almeno 40-45 milioni di euro. Soldi che il Napoli, in caso di cessione del proprio bomber, avrebbe con molta facilità. Staremo a vedere se questa operazione verrà concretizzata ma, comunque, la Juventus rimane alla finestra.