La Roma lo ‘toglie’ dalle grinfie della Juventus: biennale ritoccato

Calciomercato Juventus, la Roma vuole evitare qualsiasi insidia e alza l’offerta: tutti i dettagli dell’operazione.

In casa giallorossa si fanno già piani concreti per il futuro. C’è una volta ferrea di puntare, ancora, sui giocatori chiave e in un certo senso, uno su tutti, rappresenta quell’upgrade internazionale che non può non essere considerato.

Proprio per questo motivo, Mourinho di comune accordo col presidente Pinto, hanno già deciso di puntare forte su Smalling. Il difensore centrale inglese è uno dei più desiderati sul mercato, tanto che la stessa Juventus potrebbe farsi sotto e già in passato ha mostrato un discreto interesse per l’ex United. Ma adesso la Roma alza l’offerta per il rinnovo.

Calciomercato Juventus, la Roma alza l’offerta per il rinnovo di Smalling

Come riporta, infatti, l’indiscrezione de ‘Il Messaggero’, Tiago Pinto ha intenzione di convincere il proprio giocatore il prima possibile. Per questo motivo ha deciso di alzare l’offerta per il possibile rinnovo del contratto, che prima arrivava complessiva a 5 milioni lordi e, adesso, arriverebbe a ben 7 milioni, che porterebbero l’ingaggio a 3.5 milioni netti a stagione. Certamente un colpo di scena che dovrebbe allontanare tutte le possibili acquirenti.

Una cifra importante per uno dei giocatori chiave di Mourinho. In caso, infatti, di qualificazione in Champions League, Smalling sarebbe quel profilo fondamentale da avere in rosa. Proprio per questo motivo, adesso, l’obiettivo è dichiarato e la volontà del rinnovo è ferrea. Staremo a vedere se il giocatore accetterà.