Il piano è diabolico: il super scambio porta Verratti alla Juventus

Calciomercato Juventus, la suggestione adesso può diventare concreta. L’obiettivo è dichiarato e c’è il possibile scambio.

Inutile negarlo la Juventus ha bisogno di migliorarsi ancora in mediana. C’è sempre un desiderio speciale di avere quel regista che dai tempi di Pirlo manca, oggettivamente, nella squadra bianconera. Paredes non sembra convincere e potrebbe tornare indietro.

Adesso, però, sempre dal Psg la suggestione potrebbe diventare realtà. Si tratta indubbiamente di un top player di fama mondiale. Giocatore importante che potrebbe ritornare finalmente in Italia dopo diversi anni da autentico protagonista proprio nella capitale francese: si tratta di Verratti. La Juventus potrebbe mettere nella potenziale trattativa uno scambio e il profilo in questione potrebbe essere proprio un ex, cioè Moise Kean che piace ancora molto alla dirigenza parigina.

Calciomercato Juventus, scambio Kean per Verratti: suggestione bianconera

Marco Verratti non è nel periodo migliore, per quanto sia sempre una garanzia, il centrocampista italiano potrebbe aver bisogno di cambiare aria per concludere la sua carriera ai vertici in una squadra con ancora molte ambizioni. Certamente la Juventus, adesso, farebbe decisamente al caso suo. Inoltre la squadra bianconera necessita di avere un giocatore dalle qualità eccelse che ha proprio Verratti.

Suggestione, certo, ma che potrebbe diventare concreta nella prossima stagione qualora, appunto, i bianconeri decidessero di entrate a “gamba tesa” nel mercato centrocampista regalandosi un top player di rilievo pronto a fare la differenza anche a livello internazionale. Non ci resta che attendere ma, certamente, Verratti rappresenterebbe quell’upgrade indubbiamente di prestigio. Staremo a vedere.