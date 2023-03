Via Vlahovic, la Juventus cala il poker: formazione titolare stravolta

Calciomercato Juventus, in caso di addio la società bianconera ha già le idee chiare con il poker unico possibile: i dettagli.

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere altrove, diverse squadre di Premier League starebbero seguendo l’evolversi della trattativa e in un certo senso la Juventus avrebbe già le idee chiare su cosa fare con i possibili soldi che prenderebbe dalla cessione del bomber serbo.

La prima è importantissima realtà è, chiaramente, il consolidare le proprie certezze. In un certo senso il francese Rabiot, oggi, rappresenta quell’upgrade internazionale assolutamente da non sottovalutare. Indi per cui, il primo obiettivo sarà proprio il rinnovo del francese a cifre leggermente ritoccate.

Addio Vlahovic e poker di certezze: Juventus decisiva

E poi, se guardiamo agli acquisti c’è la suggestione proprio dalla Serie A. Un profilo decisamente qualitativo che sta trovando diversi consensi. Il giovane enfant prodige dell’Atalanta convince già tutti. Hojlund potrebbe, infatti, essere quella certezza su cui puntare in caso di addio di Vlahovic.

Dopo queste due, importanti, considerazione ci sarebbe da migliorare altri ruoli: difesa e centrocampo. Prima Frattesi che è il profilo ancora più quotato e poi il possibile acquisto di Grimaldo, ancora oggi in cima alla lista desideri del club bianconero. Quattro potenziali acquisti che farebbero la differenza e, in questo modo, non farebbero nemmeno rimpiangere la cessione eccelsa di Dusan Vlahovic. Bomber che, come dicevamo poc’anzi, ha ancora diverso mercato internazionale e che potrebbe ricevere diverse offerte importanti a fine stagione non appena inizierà di nuovo il mercato estivo. Staremo a vedere cosa succederà.