Calciomercato Juventus, un vero e proprio desiderio che adesso verrà contesto con la big spagnola: i dettagli dell’operazione.

Il futuro è già stato svelato dallo stesso diretto interessato. Come viene, infatti, sottolineato dall’indiscrezione estera di ‘Sport’, nel futuro del giocatore non ci sarà più la sua attuale squadra. Vuole cambiare aria già dalla prossima stagione.

Di conseguenza, in un certo senso, il futuro di Gundogan è già scritto, o almeno, la sua volontà di lasciare il Manchester City di Pep Guardiola è svelata.

Gundogan lascia il Manchester City: Barcellona in pole

La versatilità del centrocampista tedesco è troppo importante, quasi imprescindibile per Xavi. Un giocatore che come caratteristiche ricoprirebbe più ruoli proprio in mediana del Barcelona e in un certo senso il profilo è quello più ambito dall’allenatore e proprio ex centrocampista del Barcellona.

Un profilo che, proprio come fu per Khedira, viene osservato da tempo anche dai bianconeri che potrebbero, però, riservare un tentativo (vano) nel proporsi come alternativa proprio al Barcellona. Il club spagnolo, per il momento, è decisamente in vantaggio e lo stesso giocatore non sembra disdegnare la proposta. Un ultimo tango nel calcio che conta prima del ritiro. L’occasione blaugrana potrebbe essere ghiotta per Gundogan e adesso, già in questi mesi, potrebbero esserci passi concreti affinché si chiuda, definitivamente, la trattativa. Come sottolineato poc’anzi, però, la Juventus continuerà, comunque, ad osservare la situazione perché nulla nel calcio di oggi è mai scontato e, quindi, potrebbe, in caso di ripensamento, approfittare dell’occasione. Il tenore internazionale e le qualità del giocatore parlano da sole, un profilo che farebbe il bene di qualsiasi big. I bianconeri aspetteranno in disparte la loro possibilità ma intanto lavorano anche su altri fronti in mediana. Ci sono diversi nomi in agenda di Cherubini, iniziando proprio dal made in Italy.