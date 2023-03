Superlega is back: la data della ‘rinascita’ è clamorosa

Juventus, adesso potrebbe ripristinarsi il desiderio dell’ex presidente per un nuovo torneo internazionale: tutti i dettagli.

La Superlega potrebbe ritornare e non tra tantissimo. Una notizia che potrebbe essere confermata e che viene riproposta, proprio, dal portale spagnolo ‘Mundo Deportivo’.

Il grande torneo internazionale potrebbe riprendere i battenti ed essere accessibile già in breve tempo. Come riportato, infatti, dal portale spagnolo, la ‘Superlega’ potrebbe ritornare già ad essere concreta e accessibile nel giro di poco tempo. Si parla infatti di una possibilità concreta già nel 2024.

Superlega riprende i battenti: 2024 la data

Notizia che potrebbe, quindi, stravolgere definitivamente il calcio internazionale ai vertici europei. La Superlega diventerebbe un torneo davvero di prestigio che includerebbe le big di ogni campionato creando una sorta di Champions League ma a modalità torneo, come venne già anticipato dai club fondatori: Juventus e Real Madrid.

Il torneo internazionale, si legge proprio sul portale spagnolo, avrebbe possibilità di essere accessibile nel 2024. L’attenzione dei club che vorrebbero ripristinare la competizione con una nuova impostazione è rivolta tutta sulla sentenza che in questo momento arriverebbero del tribunale: se i giudici saranno d’accordo con la posizione della Superlega, tra non molto la nuova competizione potrebbe iniziare. E l’obiettivo è quello di ripartire nel 2024. Obiettivo che, come dicevamo poc’anzi, potrebbe cambiare definitivamente il calcio che prima conoscevamo. In attesa di ulteriori sviluppi la Juventus si concentra comunque sulle competizioni di cui fa parte. Europa League su tutte. L’obiettivo dichiarato di quest’anno insieme alla Coppa Italia.