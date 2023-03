Calciomercato Juventus, si inserisce il Barcellona: faccia a faccia diabolico

Il terzino sinistro che tanto piace alla Juventus e che, oggi, l’obiettivo prioritario della difesa, potrebbe avere una rivale di prestigio per la prossima stagione.

Come viene confermato da ’90min’, dal Benfica Alejandro Grimaldo fa gola alle big d’Europa tra cui, appunto, anche il Barcellona. Adesso il giocatore potrebbe essere al centro di una battaglia di mercato tra la Juventus e il Barcellona: un faccia a faccia per uno dei terzini, certamente, rivelazione di questa stagione.

Calciomercato Juventus, il Barcellona valuta Grimaldo sulla fascia sinistra

Secondo, infatti, le ultime notizie di mercato, il giocatore spagnolo è stato identificato da entrambe le squadre come una possibile aggiunta alla rosa per la prossima stagione. Grimaldo ha attirato l’attenzione delle grandi squadre europee grazie alle sue prestazioni costanti e solide con la maglia del Benfica, dove gioca dal 2016. Il difensore ha mostrato grande versatilità e capacità offensiva, segnando diversi gol e fornendo altrettanti assist.

Secondo quanto riferito, la Juventus ha identificato Grimaldo come uno dei principali obiettivi per la prossima stagione. Il club italiano sta cercando di rafforzare il suo reparto difensivo, soprattutto sul lato sinistro, dove il titolare Alex Sandro non può bastare. Tuttavia, la Juve dovrà ora confrontarsi con la concorrenza del Barcellona, che ha iniziato a mostrare interesse per il giocatore. Il Barcellona sta cercando di ricostruire la sua squadra dopo una stagione difficile e vuole rinforzare il suo reparto difensivo. Xavi, l’attuale allenatore del club spagnolo, ha rivelato di voler costruire una squadra che giochi un calcio offensivo e aggressivo, e Grimaldo sembra essere un terzino ideale per il suo progetto. La battaglia tra la Juventus e il Barcellona per Grimaldo potrebbe essere molto interessante, ma il giocatore avrà la possibilità di scegliere la destinazione che meglio si adatta alle sue esigenze. La sua esperienza in Portogallo lo ha visto giocare in un campionato competitivo e sarebbe interessante vedere come si adatterà alla Serie A o alla Liga.