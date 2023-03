Guardiola lo ‘regala’ alla Juventus: reparto stellare

Il difensore francese è stato una figura chiave nella vittoria del City della Premier League la scorsa stagione, ma ha visto il suo tempo di gioco diminuire in questa annata a causa della concorrenza del difensore portoghese Ruben Dias. Secondo alcune fonti, Laporte sarebbe aperto a un trasferimento all’estero, soprattutto perché è interessato a giocare in una squadra che possa offrirgli un maggiore tempo di gioco e più opportunità per mostrare il suo talento.

Tuttavia, nonostante ciò, Laporte rimane un obiettivo ambizioso per molti club di alto livello, tra cui la Juventus, che sta cercando rinforzi difensivi di qualità in vista della prossima stagione. La Juventus ha avuto alcuni problemi in difesa questa stagione, e Laporte sarebbe una grande aggiunta alla squadra di Massimiliano Allegri. Il difensore francese sarebbe in grado di fornire una maggiore stabilità e leadership alla difesa della Juventus, e la sua esperienza in Premier League sarebbe un grande vantaggio per la squadra italiana. In ogni caso, la possibilità di un trasferimento di Laporte dalla Premier League all’Italia potrebbe essere un’opzione interessante per il giocatore e per la Juventus, e sarebbe certamente un colpo importante per la Serie A.