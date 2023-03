Colpo nerazzurro, la Juventus apre il portafogli: reazione a catena Mou

Calciomercato Juventus, una squadra decisamente più made in Italy, il prossimo colpo potrebbe essere davvero incredibile.

Adesso nella lista di Cherubini potrebbe finire il giocatore nerazzurro. Un autentico pupillo, non solo della nazionale maggiore di Mancini ma anche e soprattutto la vera conferma del calcio italiano.

Come confermato anche dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, la Vecchia Signora ha messo nella lista desideri un giocatore decisamente importante. Si tratta di un vera e propria garanzia. Un gioiello proprio cresciuto dal tecnico Gasperini e che, adesso, dalla prossima stagione potrebbe diventare ancora più grande. A contenderselo, oltre ai bianconeri, ci sarebbero anche le big della Serie A, come l’Inter.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Scalvini: 40 milioni e c’è l’alternativa low cost

Giorgio Scalvini è già una garanzia. Da giocatore prodigio dell’Atalanta a già punto fermo della nazionale di Mancini che vuole assolutamente ottenere la qualificazione all’europeo. Scalvini, adesso, è pronto a mettersi in luce e vuole ancora più illuminare il calcio italiano in una società di prestigio. La Juventus lo mette nel mirino per la prossima stagione ma su di lui si starebbe muovendo anche e, soprattutto, la Roma di Mourinho pronta a fare colpi importanti in caso di raggiungimento della qualificazione in Europa.

Certamente, come confermato da ‘Tuttosport’, l’Atalanta non è un club che vorrà privarsi così tanto facilmente dei suoi prodigi e per acquistare il diciannovenne ci vorrà un’offerta importante. Non sotto i 40 milioni vista anche la giovanissima età del giocatore. Tutti i club più importanti, dunque, sono avvisati. La Juventus potrebbe dover spendere molto in caso di assalto al giovane difensore. Se la Juventus non dovesse, però, arrivare alla chiusura dell’operazione potrebbe esserci la soluzione low cost: si tratta di Smalling della Roma, altro profilo di qualità ma a prezzi decisamente più contenuti.