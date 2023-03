Calciomercato Juventus, il Bayern ci ripensa: adesso è di nuovo ‘libero’

Il giovane esterno del Chelsea, Mason Mount, è stato recentemente associato ad un possibile trasferimento al Bayern Monaco, con l’ex-allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, che sarebbe interessato a portarlo in Germania. Tuttavia, le voci sul futuro di Mount rimangono incerte e secondo il portale ‘Bild’ nulla è ancora deciso.

Calciomercato Juventus, la Bild conferma il cambio di piano su Mount: “Prima le cessioni”

Secondo quanto riportato dal portale tedesco ‘Bild’, Tuchel sarebbe grande estimatore di Mount. Il Bayern Monaco, tuttavia, sarebbe obbligato a cedere alcuni giocatori prima di poter procedere con l’acquisto di un esterno così importante. Mount, ancora giovane, è un giocatore molto versatile e dotato di grande tecnica, che ha dimostrato di essere un elemento chiave nella rosa del Chelsea negli ultimi anni. Il giovane inglese ha contribuito in modo significativo alla vittoria della Champions League di qualche anno fa, segnando anche una rete nella finale contro il Manchester City.

Nonostante le voci sul possibile interesse del Bayern Monaco per Mount, al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del club tedesco o del Chelsea. Inoltre, il club londinese sarebbe riluttante a cedere il proprio gioiello per meno di una cifra record. Il futuro di Mount potrebbe dipendere dal piano di mercato del Bayern Monaco e dalla volontà del Chelsea di cederlo. Tuttavia, per il momento, non sembra esserci alcuna decisione presa nel suo futuro. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sul futuro di Mason Mount e scoprire se il giocatore inglese deciderà di trasferirsi al Bayern Monaco o rimanere al Chelsea, dove sta attualmente svolgendo un ruolo fondamentale nella squadra e la Juventus, sempre interessata, rimane, comunque, alla finestra.