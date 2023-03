Addio Juventus, Roma a Mouso duro: colpo a sorpresa

Calciomercato Juventus, adesso la Roma ci prova seriamente. Il giocatore potrebbe partire già dalla prossima stagione.

In casa giallorossa si fa il punto sul futuro. La società di Mourinho vuole puntare all’Europa e in caso di qualificazione c’è sempre la possibilità di arrivare in alto con grandi acquisti di rilievo. Uno su tutti potrebbe arrivare proprio dalla Juventus.

Come sottolineato anche da ‘Sportmediaset’, adesso, la Roma ci prova seriamente. L’esterno bianconero non ha ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza proprio a giungo 2023. Il suo addio a parametro zero, adesso, potrebbe diventare concreto.

Calciomercato Juventus, la Roma fa sul serio: potrebbe arrivare Cuadrado

L’esterno colombiano è certamente un prezzo pregiato nella rosa di Allegri ma in fase calante anche per un fattore d’età. Il classe 1988, nonostante sia, ancora, un imprescindibile per Allegri, potrebbe non essere rinnovato. Eventualità che farebbe comodo ai giallorossi che in questo senso si farebbero sotto per tentare l’assalto a parametro zero.

Il profilo, inoltre, sarebbe di assoluto gradimento per lo ‘Special One’ che adesso si ingolosisce sempre di più e questa ipotesi di averlo a zero potrebbe essere quell’occasione da non lasciarsi sfuggire, vedremo cosa succederà. Certamente se non dovessero esserci mosse da parte della Juventus per un possibile rinnovo, allora, a fine stagione, Cuadrado sarà libero di scegliersi una nuova squadra. Che sia proprio la Roma? Non ci resta che attendere il possibile verdetto dei prossimi mesi.