Juventus-Verona, l’allegrata tricolore in regia: non era mai successo

Juventus-Verona, per la sfida di campionato di sabato sera, Allegri ha intenzione di “stravolgere” la rosa anche viste le squalifiche.

Juventus-Verona, un’altra sfida cruciale. Mentre la dirigenza si difende extra campo con la questione legata alle plusvalenze e sempre la viva speranza di ottenere quei quindici punti tolti dalla classifica complessiva, la squadra di Allegri si concentra sulla prossima partita di campionato: assolutamente non banale.

Ad aspettare la Juventus di Allegri ci sarà un Verona carico e voglioso di ottenere risultati importanti. Certamente il cosiddetto tallone d’Achille della squadra bianconera potrebbero essere questi sfide sulla carta sfavorite ma che…sono le più difficili proprio per un’intensità sempre più evidente. Pertanto, i ragazzi, non dovranno perdere occasione di sperare, ancora, nella qualificazione europea. Per l’occasione, Allegri, ‘stravolgerà’ la squadra con alcune scelte obbligate date le squalifiche di alcuni titolari, come Rabiot.

Juventus-Verona, mediana atipica: Locatelli in regia con Miretti e Fagioli

Un trittico tutto made in Italy potrebbe scendere in campo nella sfida di sabato sera in casa all’Allianz Stadium. Date le squalifiche di giocatori chiave come Rabiot e Paredes, Allegri sarà ‘costretto’ a schierare i suoi tre gioielli tricolore. Fagioli e Miretti sono -ormai- indissolubili centri del progetto bianconero e Locatelli nelle ultime uscite ha dimostrato di essere in ottima forma.

Allegri, dunque, potrebbe schierarlo proprio da regista insieme agli altri due italiani. Un sfida che vorrà a tutti i costi la vittoria proprio per continuare a credere in quell’obiettivo prioritario della qualificazione in Europa. A confermare questa formazione c’è l’indiscrezione di ‘Sky’. Staremo a vedere se Allegri schiererà definitivamente i tre italiani insieme. Attendiamo novità in merito post conferenza stampa prevista il giorno prima della partita.