Calciomercato Juventus, il presidente scende in campo: nuova ‘freccia’ al Max

Calciomercato Juventus, il presidente adesso ha già scelto l’erede: tutti i dettagli dell’operazione in entrata.

Adesso sarebbe già tutto pronto per trovare l’erede in difesa. Infatti, come viene confermato dalle varie indiscrezioni estere, il Benfica avrebbe già trovato il sostituto del giocatore in uscita, Grimaldo.

Come si legge, infatti, dal portale ‘Record’, il giovane terzino serbo Nikola Kerkez sarebbe già stato designato come l’erede di Alex Grimaldo al Benfica. Il club avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, e sarebbe stato anche organizzato un incontro tra il presidente del Benfica, Rui Costa, e il rappresentante di Kerkez.

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Grimaldo: incontro tra Rui Costa

La notizia ha fatto subito il giro del web e ha suscitato l’interesse dei tifosi del Benfica e non solo. Kerkez, classe 2001, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio serbo e adesso è pronto a prendere un’eredità importante.

In caso, infatti, di arrivo al Benfica, Grimaldo sarebbe dunque libero di scegliere la sua nuova destinazione. La Juventus è sempre la squadra più interessata al giocatore e pertanto, con questa ultima notizia, l’ottimismo in casa bianconera cresce. Allegri potrebbe, finalmente, avere il suo laterale tanto desiderato. Staremo a vedere se il club portoghese ufficializzerà presto questo probabile nuovo acquisto e garantirà la partenza di Grimaldo. Ovviamente c’è da tenere in considerazione anche il diverso interesse mosso da altre big d’Europa essendo Grimaldo, di fatto, uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale. Rimaniamo in attesa di ulteriori passi in avanti.