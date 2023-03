La Juventus cambia le carte in tavola: sanzione ridotta, si patteggia

Juventus, adesso potrebbero cambiare definitivamente le carte in tavola. Si potrebbe verificare una sorta di patteggiamento: i dettagli.

Come viene comunicato direttamente dal portale ‘Calcioefinanza.it’, in questo momento al centro della situazione bianconera, c’è in ballo il tema delle “manovre stipendi”.

Il riferimento, sottolinea il portale citato poc’anzi: “Fa riferimento agli accordi siglati con i calciatori per la rinuncia a delle mensilità nelle stagioni 2019/20 e 2020/21. Rinunce che non sono mai state totali, dato che contestualmente venivano siglati degli accordi per il recupero di una parte degli stipendi, intese private ma mai depositate”. Dunque, si legge sempre su ‘Calcioefinanza’, il club, adesso, “Potrebbe ricevere una multa e delle possibili nuove penalizzazioni in termini di punti per violazione degli articoli 4.1, 31 e 14 comma c del codice di giustizia sportiva. L’eventuale consapevolezza dei calciatori sarebbe invece punita con una «squalifica di durata non inferiore a un mese». Ma in casa bianconera sta prendendo piede la possibilità di una nuova eventualità.

Juventus: “Decisione di patteggiare, sanzione ridotta di un terzo”

Come sottolineano sempre dal portale ‘Calcioefinanza.it’, la Juventus potrebbe decidere di patteggiare: “Una volta che Chinè avrà messo nero su bianco i capi di incolpazione, la Juventus potrebbe anche decidere di patteggiare. Dopo il deferimento, infatti, l’incolpato può accordarsi con la procura per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta che può essere diminuita fino a un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse per via ordinaria”.

Si tratterebbe, dunque, in tal caso, di una sorta di ammissione di colpevolezza specificano da ‘Calcioefinanza’, e ciò, sarebbe uno scoglio importante da superare. Staremo a vedere cosa succederà in attesa di aggiornamenti in merito.