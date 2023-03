Juventus-Verona, Allegri svela: “Chiesa non convocato”. Continua il ‘giallo’ Pogba

Juventus-Verona, domani sera ci sarà una sfida certamente importante per la classifica. Allegri è intervenuto in conferenza stampa.

Domani sera una sfida che non ammette errori. La scia positiva di vittorie in campo, tralasciando le faccenda extra campo, dà più sicurezza ai ragazzi ma…proprio in questo momento è vietato sottovalutare certe sfide, come potrebbe essere, proprio, quella contro il Verona.

Mister Massimiliano Allegri ha piena consapevolezza dell’importanza della sfida in gioco e, adesso, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match previsto per domani sera in casa dei bianconeri all’Allianz Stadium di Torino. Andiamo, quindi, a scoprire, parola per parola, quello che ha detto l’allenatore bianconero rispondendo alle domande dei vari giornalista presti in sala.

Come riparte la squadra dopo la pausa? Speriamo bene. Domani c’è una partita di ripresa, sarà complicato anche se arriviamo da un periodi buono.

Muro brasiliano domani? Devo ancora decidere. Sandro è fermo da tre settimana, vedremo.

Attacco: Vlahovic, Chiesa e Kean? Federico è molto tranquillo perché non convocato. Milik e Vlahovic stanno molto meglio. Di Maria è rientrato e sarà a disposizione. Sostituzioni, ora, importantissime. Dobbiamo arrivare all’obiettivo finale di 58 partite.

Pogba? Al momento non so dirlo. Sta lavorando ma momentaneamente sta bene. Vediamo come reagirà il ginocchio.

Maggio importante. Obiettivi importanti, con due finali da giocare. Ci vogliamo arrivare. Noi dobbiamo consolidare questo secondo posto sul campo in Serie A. Quello che abbiamo fatto non si cancella.

Kostic come sta? Kostic sta bene, domani può giocare.

Di Maria domani gioca? Difficilmente Angel partirà domani titolare. Rientrato solo ieri, sta bene. Ma sicuramente potrà essere risorsa a partita in corso.

Sold out allo Stadium? Affetto dei tifosi importanti. La squadra si fa voler bene, rispecchia il DNA della Juventus: in campo mettiamo tutto quello che abbiamo e i tifosi lo apprezzano molto.