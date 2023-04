Pieni poteri ad Allegri: la Juventus si affida a lui anche senza Champions

Juventus, sempre più allegriana. La situazione, adesso, sembra avere u’unica grande certezza: i dettagli della situazione.

Allegri, adesso, si è ripreso del tutto la sua Juventus. Il mister toscano, ora, è importante per il progetto e la volontà della nuova dirigenza è di “dargli pieni poteri”. Nel senso, anche senza la qualificazione in Champions League, la Juventus vorrà, nuovamente, avere il suo condottiero.

Massimiliano Allegri è ogni giorno più al centro del presente e del futuro della Juventus e su questo anche la nuova dirigenza, come la vecchia, è d’accordo. Nonostante le critiche della stagione in corso e ancora alcuni tifosi non convinti del tutto, i risultati di Allegri arrivano sempre. Così come nelle stagioni in bianconero, adesso Max, potrebbe consolidare nuovamente un trofeo qualora riuscisse nella vittoria della Coppa Italia o dell’Europa League. Due Coppe ancora possibili, dove la Juventus è ancora in pieno regime.

Juventus con Allegri anche senza Coppe: la dirigenza ha deciso

Anche a causa della penalizzazione e di tutto ciò che sta accadendo fuori dal campo, le cosiddette faccende extra. La proprietà Juventus, adesso, ha deciso di renderlo intoccabile e soprattutto anche deus ex machina dei piani futuri della società, come viene scritto propriamente su ‘La Gazzetta dello Sport’.

Di conseguenza, già dalla prossima stagione, Max Allegri avrà più margine decisionale sugli acquisti e in generale sul mercato. Perché proprio il tecnico, insieme a Calvo e Scanavino, starebbe – da tempo – pianificando la prossima stagione, con o senza coppe, con o senza Champions che è ancora il tema predominate. In sostanza, in baffo ai tanti detrattori, la Juventus vuole consolidare Allegri per lungo tempo.