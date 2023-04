“Uno dei casi più gravi della storia del calcio”: Ceferin ritorna all’attacco

Il presidente della Uefa, Ceferin, è intervenuto sull’attuale situazione del club spagnolo e del caso che è già al centro delle polemiche.

Come scritto da ‘Calcioefinanza’, il presidente Uefa, Ceferin, è intervenuto direttamente sul caso ‘Negreira’ per il Barcellona. Come sappiamo, la situazione, vedrebbe al centro delle polemiche i presunti pagamenti da parte del club blaugrana nei confronti dell’ex vicepresidente degli arbitri in Spagna.

Il caso più grave de mondo del calcio, almeno secondo il presidente Uefa che è intervenuto sulla questione, dando il suo parare personale.

Ceferin sul caso Negreira: “Il più grave di tutti”

Ecco le parole del presidente Ceferin riportate fedelmente, proprio, dal portale ‘Calcioefinanza’: “Caso Negreira? Non posso commentare direttamente questo per due motivi.In primo luogo, perché abbiamo un comitato disciplinare indipendente incaricato di farlo. E in secondo luogo, perché non ho affrontato la questione in dettaglio. Tuttavia, posso dire qualcosa. Mi sono informato e la situazione è gravissima. È così grave che, secondo me, è uno dei casi più gravi che abbia mai visto nel calcio”. Queste le parole di Ceferin rilasciate al quotidiano sloveno ‘Ekipa’.

Certamente, adesso, la situazione dovrà essere presa in esamina più approfonditamente, infatti, sempre al quotidiano sloveno, Ceferin ha così poi concluso: “A livello di campionato spagnolo, ovviamente, la questione è prescritta e non può avere conseguenze a livello sportivo, mentre il procedimento è in corso a livello della procura civile spagnola. Lo stesso vale per l’Uefa, non c’è niente di prescritto neanche qui”.