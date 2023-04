“Doveva finire così”: furia Ceferin, la bordata alla Juventus lascia senza fiato

Juventus, la furia del presidente Uefa che ha parlato così della squadra bianconera e dell’ex presidente: i dettagli.

Nell’intervento al quotidiano estero ‘Ekia’, il presidente Uefa Ceferin ha parlato di diverse questioni. Dal Barcellona, al Real Madrid fino alla Juventus.

Sulla questione relativa ai bianconeri, Ceferin a Ekipa, ha così ‘bordato’ contro la Juventus: “Juventus, Barcellona e RealMadrid? Un club è in procedimento penale per aver falsificato i bilanci, un altro è indagato per aver pagato dirigenti dell’organizzazione arbitrale, vedremo se anche il terzo ha fatto qualcosa…”

Ceferin su Agnelli e la Juventus: “La storia doveva finire così”

Proprio alla domanda sull’ex presidente bianconero, Ceferin ha così sentenziato: “Agnelli? La storia della Juventus doveva finire com’è finita. Perché tutto era sbagliato. Non vuole commentare, ma commenta…”.

Certamente, parole, che non lasciano dubbi sui non certo idilliaci rapporti tra il presidente Uefa e l’ex presidente bianconero. Come sappiamo la situazione della Juventus è ancora in attesa di una definitiva decisione che verrà presa proprio in aprile avanzato, laddove si capirà se questi 15 punti di penalizzazione verranno tolti o ridati, visto che senza penalizzazione i bianconeri figurerebbero secondi dietro solo al Napoli. Intanto, però, i ragazzi e l’allenatore si stanno concentrando sul campo, domani sera ci sarà uno scoglio importante da sorpassare, l’Inter di Simone Inzaghi in Coppa Italia. In attesa di un verdetto dal campo, la società aspetta anche il verdetto extra campo ma intanto bisogna dare risultati concreti proprio in partite cruciali come quella di domani.