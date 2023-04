Calciomercato Juventus, si chiude a 40 milioni con la clausola: Allegri gongola

Calciomercato Juventus, adesso si può chiudere subito con la clausola: Allegri potrebbe avere il suo fuoriclasse ideale.

Come rilanciato dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, adesso le possibilità di averlo subito diventano concrete. Il fuoriclasse della Serie A potrebbe liberarsi in estate tramite clausola rescissioria.

Il profilo richiesto dal mister Allegri finalmente potrebbe diventare realtà. Infatti, come si legge da ‘Tuttosport’, il destino di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio sembra al capolinea. La Lazio lo voleva rinnovare ma il giocatore sarebbe propenso a cambiare aria e adesso potrebbe salutare con un’offerta di 40 milioni che sarebbe, quindi, il pagamento per intero della sua clausola rescissoria.

Calciomercato Juventus, clausola rescissoria abbordabile: Milinkovic diventa realtà concreta

Secondo il quotidiano sportivo, infatti, adesso il futuro di Sergej potrebbe proiettarsi in qualche dimensione ancora più altolocata, insomma, la Juventus potrebbe essere la squadra ideale per fare quell’upgrade desiderato dal calciatore, inoltre, proprio in bianconero ritroverebbe parecchi compagni della nazionale e a Torino, a sponde opposte, c’è il fratello. Insomma i presupposti ci sono ma manca ancora l’offerta.

40 milioni il prezzo della clausola, accessibile tramite cessioni importanti e occhio anche alla concorrenza estera. Arsenal su tutti che sembra ancora molto interessata al giocatore. Certamente, adesso, l’assist sembra più concreto che mai e Lotito non potrà più trattenerlo. Staremo a vedere cosa verrà deciso nei prossimi mesi che si preavvisano di fuoco soprattutto in sponde calciomercato. Allegri avrebbe un top player da poter utilizzare a piacimento e sarebbe per altro ideale per la sua formazione attuale.