Bancomat Vlahovic: la Juventus ne compra tre con 120 milioni

Calciomercato Juventus, l’ipotesi cessione adesso diventa sempre più concreta. I bianconeri hanno già tre nomi in agenda.

I bianconeri sono sempre più propensi nella possibilità di cedere uno dei loro pezzi pregiati nella prossima stagione. Quanto si legge, infatti, il destino di Dusan Vlahovic potrebbe già essere deciso soprattutto se si raggiungesse la cifra voluta dai bianconeri: 120 milioni di euro.

La Vecchia Signora potrebbe fare cassa e vendere il proprio gioiello a tre cifre. Con il suo addio sarebbero già tre i possibili nuovi acquisti che completerebbero, addirittura, tre reparti. Andiamo a scoprire i nomi.

Vlahovic se ne va: già pronti tre acquisti per non farlo rimpiangere

Come scrivono da ‘Tuttosport’, il primo nome in agenda, rimane Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo vale 30 milioni che verrebbero volentieri spesi dalla Juventus per regalarsi uno dei giovani italiani più forti del nostro campionato. Dopo il centrocampo, un altro italiano potrebbe diventare bianconero, il giovanissimo pupillo dell’Atalanta vale 40 milioni. Scalvini potrebbe essere quel profilo necessario per regalare a Bremer un partner d’eccellenza.

In conclusione, Hojlund per 50 milioni. Un altro colpo che potrebbe permettere quell’upgrade internazionale e che, in questo momento, si sta confermando come il vero e proprio enfant prodige della Serie A. Vedremo, dunque, se i bianconeri finalizzeranno queste operazioni. Certamente, in caso di questo triplo affare, Vlahovic sarebbe soltanto un ricordo che verrebbe ripagato in toto. Non ci resta che attendere il verdetto definitivo tra qualche mese. Intanto i bianconeri si concentrano sul campo in attesa delle sfide cruciali di questo mese.