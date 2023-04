Ceferin, incubo Juventus: annuncio UFFICIALE Uefa

By

Aleksander Ceferin, adesso è ufficiale. Tutti i dettagli dell’attuale elezione Uefa, tutti i dettagli del caso.

Come sottolineano e confermano da ‘Calcioefinanza’ adesso è ufficiale. L’attuale presidente Uefa sarà riconfermato per l’ennesima volta.

Era già nell’aria ma adesso ci sarebbe anche l’annuncio che conferma il suo prolungamento fino al 2027.

Ceferin prolunga: rimarrà in carica fino al 2027

Aleksander Ceferin rieletto presidente UEFA per acclamazione: era l’unico candidato, rimarrà in carica fino al 2027. Così da ‘Calcioefinanza’ fanno sapere che l’attuale presidente rimarrà nella sua attuale carica per altri anni.

In attesa di scoprire se i bianconeri saranno in Europa nella prossima stagione, intanto, la Juventus si concentra sul campo. Il mese sarà di fuoco. Le prossime sfide, infatti, potrebbero valere molto sulla carta, per le ancora due competizioni rimaste. Uefa e, ovviamente, Coppa Italia. Staremo a vedere se i ragazzi riusciranno a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.