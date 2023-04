Vlahovic-Juventus, è già finita: addio lampo, l’hanno fatto di nuovo

Destino ormai deciso e addio lampo. Nel futuro del bomber, adesso, potrebbe esserci già una squadra precisa.

Dusan Vlahovic sempre più vicino all’addio dalla Juventus. Nel futuro del bomber potrebbe già esserci una squadra in particolare. Si tratta della realtà sportiva che lo segue da più tempo: l’Arsenal di Arteta.

Come si legge dai vari portali inglesi, specialmente da ‘FourFourtwo’, adesso, il club londinese sarebbe pronto a mettere le mani in maniera definitiva sul bomber serbo che in questa stagione non sta dando i massimi risultati in bianconero anche a causa di una stagione problematica.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Dusan: c’è l’Arsenal

Proprio il club londinese dovesse vincere la Premier League, adesso, potrebbe regalarsi un colpo importante in fase offensiva. Un giocatore fondamentale che potrebbe garantire un ennesimo upgrade internazionale al club del nord di Londra.

Vlahovic, reduce da una stagione certamente al di sotto delle aspettative soprattutto nella seconda parte, potrebbe salutare la Juventus a giugno e lanciarsi in Premier Leauge per ritornare in auge e ai vertici del calcio che conta. In tal senso, in caso di addio, la Juventus avrebbe un ottimo tesoretto da reinvestire sul mercato. Si parla di addirittura una tripla cifra in cambio del talento serbo che, adesso, potrebbe rilanciarsi nel campionato più quotato al mondo. Staremo a vedere se questo succederà in tempi celeri. Certamente le aspettative, adesso, crescono così come le pretese economiche dei bianconeri, che accetteranno soltanto cifre importanti.