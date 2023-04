Firma assieme a Milinkovic Savic: doppietta Juventus, Allegri in Paradiso

Calciomercato Juventus, firma assieme a Milinkovic-Savic: doppietta bianconera e Massimiliano Allegri va in Paradiso

Non solo dirigenti, ma anche calciatori. Sì, la Juventus si sta muovendo su più fronti e lo sta facendo puntando al massimo. Così com’è giusto che sia per una società come quella bianconera, abituata da sempre a puntare ai migliori.

Se ormai sembra essere vicino – vabbè, meglio non spingerci oltre – un ritorno di Alessandro Del Piero che potrebbe diventare il nuovo vicepresidente operativo, la Juventus per la prossima stagione sta pensando a Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, in scadenza nel 2024, che secondo TuttoSport in edicola questa mattina sta trattando il rinnovo con i biancocelesti mettendo una clausola rescissoria non altissima, accessibile per dirla in maniera corretta. E questo potrebbe attirare i bianconeri, che sperano che le cose si possano aggiustare nelle aule dei tribunali per avere la possibilità di avvicinare i migliori.

Calciomercato Juventus, anche Rabiot potrebbe firmare

E insieme a Milinkovic-Savic c’è anche un’altra questione aperta, quella relativa a Rabiot: il francese ha un appuntamento dopo il Collegio di Garanzia con la dirigenza per cercare un accordo. Che sappiamo benissimo che non è semplice, perché tutto dipende da come finirà la stagione e da come verrà programmata la prossima.

Il francese ha fatto capire di essere disposto ad ascoltare la Juventus. Ma rimane, oggettivamente, sempre un’operazione difficile, di quelle quasi impossibili, pensando alle offerte che il francese potrebbe ricevere – e che probabilmente ha già ricevuto – dalle big d’Europa che lo hanno messo nel mirino e che offrono molti soldi sapendo che non ne dovrebbero spendere nulla per il cartellino. Insomma, la Juve lo vuole, si spingerà forse oltre i propri limiti. Ma non sarà ugualmente semplice.