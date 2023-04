Inchiesta Juventus, domino ‘globale’: UFFICIALE, scelto l’erede

Prosegue l’inchiesta sulla Juventus ma è ufficiale la decisione della big in merito all’ex dirigente bianconero: scelto l’erede

Prosegue l’inchiesta nei confronti della Juventus e addirittura anche la Procura di Bologna ha aperto un nuovo fascicolo contro i bianconeri.

Fabio Paratici ©LaPresseIl Tottenham sta avviando un processo di completo rinnovamento che è partito con l’esonero di Antonio Conte ma che prosegue anche su altri fronti. Il club londinese, però, sta ricostituendo anche parte della struttura dirigenziale e infatti ha annunciato un nuovo innesto in società. Innesto che andrà a ricoprire, di fatto, il vuoto dirigenziale lasciato da Fabio Paratici. L’ex direttore sportivo della Juventus occupava il ruolo di Managing Director of Football. Attualmente, però, Paratici è stato sospeso in seguito alle indagini relative al suo operato durante il periodo trascorso nella dirigenza del club bianconero.

Juventus, UFFICIALE: il Tottenham annuncia l’erede di Paratici

In attesa della decisione della FIGC sulle indagini, Fabio Paratici è stato sospeso dalla sua attività col club inglese.

Il Tottenham aveva già reso nota negli scorsi giorni la sospensione dell’accordo con Paratici; infatti la Fifa aveva disposto l’estensione a livello mondiale delle sanzioni inflitte all’ex Juventus da parte della FIGC che aveva squalificato il dirigente. Il Tottenham non vuole perdere tempo e ha già nuovi piani per rivoluzionare le sorti del club anche a livello dirigenziale. Infatti gli ‘Spurs’ hanno annunciato che il nuovo Chief Football Officer sarà Scott Munn: “Entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione del club e si occuperà di tutti i dipartimenti calcistici”. Un cambio di marcia netto da parte del patron Daniel Levy che sceglie Munn a titolo temporaneo, almeno fino a quando Paratici resterà inibito. Un ruolo diverso da quello occupato precedentemente da Paratici, anche se Munn occuperà il suo posto nel board del club. Il nuovo Chief è stato per anni all’interno del City Football Group e possiede, quindi, un’esperienza già importante.