Ceduto dalla Juventus per 15 milioni: inchiesta plusvalenze, aperto un nuovo fascicolo

Si apre una nuova inchiesta contro la Juventus in merito alle plusvalenze: nuovo fascicolo in merito all’operazione che coinvolge un giocatore di Serie A

Proseguono le vicende extra-campo legate alla Juventus e alle inchieste che la coinvolgono, soprattutto sul filone plusvalenze ma non solo.

Negli ultimi giorni sono state aperte nuove indagini e la Juventus aspetta ancora la sentenza definitiva del Collegio di Garanzia in merito ai 15 punti di penalizzazione. In base all’esito della sentenza, lo scenario del club bianconero potrebbe cambiare, in quanto la squadra di Massimiliano Allegri si ritroverebbe al secondo posto in classifica in solitaria, avanti a Lazio, Milan e Inter, seconda solo al Napoli. Uno scenario che consentirebbe alla Juve di avere un posto assicurato in Champions League e d poter progettare un calciomercato estivo di tutt’altro stampo e livello. Al contrario, qualora i 15 punti venissero confermati, la Juventus rischia di non accedere alla prossima Champions e questo danneggerebbe notevolmente l’economia del club.

Juventus nuovo fascicolo contro i bianconeri: riguarda l’acquisto di Orsolini

Arriva, però, una novità importante in merito alle questioni extra-campo legate alla ‘Vecchia Signora’, nello specifico sulla questione plusvalenze.

Il Collegio di Garanzia del CONI si esprimerà il 19 aprile in merito alla questione plusvalenze. Intanto, però, secondo quanto riportato da ‘Sportface’, in merito all’inchiesta plusvalenze, anche la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo. Quest’ultimo riguarda l’acquisto dell’attaccante della squadra di Thiago Motta, Riccardo Orsolini. Si tratta di un’operazione di 15 milioni di euro che ha visto il trasferimento di Orsolini dalla Juventus al Bologna.