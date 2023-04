“Non confermato alla Juventus”: Allegri se la ride, Sarri tirato in ballo

Juventus, durante la conferenza stampa, un siparietto che non è rimasto indifferente: cosa ha detto mister Allegri.

Stamane c’è stata la conferenza stampa alla vigilia del match in casa della Lazio. La squadra di Sarri è in un ottimo periodo di forma e i bianconeri, conferma Allegri, giocheranno uno scontro diretto per il “secondo posto”.

Durante la conferenza stampa di stamattina, uno dei giornalista ha chiesto a mister Massimiliano Allegri come mai, Maurizio Sarri alla Juvenus, non è stato confermato nonostante la vittoria dello scudetto avvenuta proprio nell’ultimo anno in cui la Juventus vinse il campionato. Tempestiva la risposta ironica di Massimiliano Allegri.

Sarri non confermato alla Juve nonostante lo scudetto? “Non è l’unico”

Infatti, alla domanda, del giornalista, così ha risposto ironicamente mister Massimiliano Allegri tirandosi direttamente in mezzo.

“È successo anche a me. Oggi sono un po’ rinco (ride) ma ho buona memoria. Maurizio fa un ottimo lavoro, quest’anno la sua squadra è ancora più solida. Lo dimostrano i numeri, Sarri è un ottimo allenatore”. Ovviamente, Allegri, ha voluto ironizzare sulla domanda posta dal giornalista, come sappiamo, nonostante la vittoria dello scudetto che ha visto trionfare l’ultima Juventus vincente con l’allora protagonista Cristiano Ronaldo, l’anno seguente, la Juventus di Agnelli scelse poi Pirlo per la guida della squadra. Un ricordo all’ultimo scudetto di Sarri che però, adesso, sembra ritornato quello dell’inizio, con ottimi risultati e la migliore difesa della stagione in corso. Staremo a vedere se i bianconeri usciranno con un risultato positivo dalla sfida di Roma.